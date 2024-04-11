ФСБ совместно с Министерством обороны РФ пресекла спланированную британцами высадку диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровскую косу в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. ТАСС

В ФСБ отметили, что провести операцию позволило получение упреждающей информации о планах британских кураторов украинских сил специальных операций . ТК «Звезда»

«В ходе боестолкновения десант ВСУ был уничтожен, а гражданин Украины, старший солдат 73-го морского центра сил специальных операций ВСУ Горин Евгений Борисович, 1985 года рождения, взят в плен», — говорится в сообщении. RT на русском