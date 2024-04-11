Зеленский отправился в Прибалтику укреплять украинские ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Инициативы трех морей». Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в рамках визита он планирует провести встречи с представителями стран-партнеров и подписать новое двустороннее соглашение по безопасности.

Говоря о целях поездки, Зеленский подчеркнул, что главное сейчас «сделать все для укрепления нашей ПВО (противовоздушной обороны — прим. «Ленты.ру»» и «обеспечить насущные потребности» украинской армии.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в системах ПВО. Он также заявлял о нехватке ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot.

В Киеве также рассказали, что получить ПВО путем «доброй и спокойной» дипломатии не получилось. В связи с этим украинские власти намерены «жестко» просить у Запада поставить системы противовоздушной обороны.