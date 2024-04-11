Украинским беженцам предлагают немецкое гражданство взамен на службу в ВСУ

Украинским беженцам в Германии предлагают немецкое гражданство взамен на службу в украинских войсках. Как сообщает Telegram-канал Mash, первая группа согласившихся украинцев уже прибыла на базу Вооруженных сил Германии в Саксонии и проходит обучение.

Наймом украинцев занимается Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ по заданию спецслужб. Чиновники предлагают вступить в ряды «немецкого добровольческого корпуса», который является частью «Интернационального легиона территориальной обороны Украины». На фронт их отправляют после спецкурса от американских, польских и немецких инструкторов.

Кроме выдачи немецкого гражданства по упрощенной схеме беженцам обещают зарплату. 500 евро в месяц будут платить в случае службы в городе, а 3000 евро в месяц — в случае выезда на передовую.

Первую группу наемников уже тренируют на базе «Оберлаузиц». Канал утверждает, что военное дело там преподают члены неонацистской партии «Третий путь», которая уличена в связях с националистическими группировками на Украине.

В публикации отмечается, что количество украинских беженцев в Германии по последним подсчетом достигло 1,65 млн человек. Около 250 тысяч из них — мужчины призывного возраста. По планам немецких спецслужб, на первом этапе в украинскую армию завербуют до 10 тысяч человек.