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Израиль начал «высокоточную» операцию в центре сектора Газа

Армия Израиля начала операцию против радикалов в центре сектора Газа, сообщает 11 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Израиль начал «высокоточную» операцию в центре сектора Газа
© Парламентская газета

Истребители нанесли удары по военным целям анклава.

«Ночью 162-я дивизия начала высокоточную, основанную на разведданных операцию по уничтожению террористов в центре сектора Газа», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в результате авиаудара Израиля по сектору Газа погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал избегать двойных стандартов в оценке военных конфликтов.

«Как мы осуждаем террористическую атаку ХАМАС 7 октября (2023 года. — Прим. ред.), так мы и осуждаем то, что мы видим сейчас: беспрецедентное число жертв в Газе», — сказал генсек.
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