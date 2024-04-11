В ДНР сообщили, что ВСУ покинули несколько позиций под Авдеевкой

Украинские войска покинули несколько позиций у села Новокалинова под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Беспрерывная работа артиллерии малой и большой дальности дали свои плоды у Новокалинова. Плотность огня и работа штурмовиков не оставили ВСУ шансов, с позиций им пришлось уйти. По крайне мере тем, кому удалось выжить", - сказал Кимаковский.

Ранее советник главы ДНР сообщил ТАСС, что бронемашина пехоты, ее экипаж и машина разминирования уничтожены в городской застройке Часова Яра.