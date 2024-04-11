СМИ: оборона ВСУ может рухнуть на одном или даже нескольких фронтах

Россия превосходит Украину по огневой мощи на поле боя и добивается успеха. Российские войска могут прорвать фронт в любом или нескольких местах, стремительно окружить и разгромить ВСУ. Причем потери будут один к четырем, и не в пользу украинской армии.

© Российская Газета

Об этом сообщает журнал норвежских вооруженных сил Forsvaret Forum.

Подполковник и научный сотрудник Норвежской военной академии Трюгве Шмидт заявил изданию, что российская армия обладает значительно превосходящей боевой мощью в артиллерии и авиации.

"На практике это означает, что они разносят украинцев на куски", - сказал он. Поскольку русские обладают значительно превосходящей боевой мощью, они могут захватить инициативу, имея возможность концентрировать боевую мощь по мере продвижения вперед", - цитирует издание военного эксперта.

Подполковник Трюгве Шмидт рисует мрачную картину для ВСУ:

"Если русские в дополнение к этому успели нарастить подвижный и оперативный резерв, то они, введя его в бой, могут получить прорывы фронта. Это будет означать, что цифры потерь с украинской стороны окажутся уже не сопоставимыми, а в четыре-пять раз выше. Русские могут сделать то же самое, что сделали с немцами в конце Второй мировой войны, когда им удалось прорвать немецкие линии, окружив главные силы, и уничтожить большую их часть", - сказал он.

Преподаватель Норвежской военной академии, майор Амунд Усфлатен заявляет, что наступательные операции России направлены на достижение местного превосходства.

"Именно поэтому они сосредотачивают боевую мощь не в пространстве, а во времени. Иными словами, чаще проводят меньшие атаки и тем самым достигают сопоставимого эффекта без большой концентрации силы", - считает майор.

Военные операции поддерживаются массированным огнем и обширным использованием средств РЭБ, а шквальный артиллерийский огонь обеспечивает уменьшение потерь личного состава среди наступающей пехоты.