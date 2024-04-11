Названа особенность иранских ракет

СМИ: построенные в Иране ракеты не используют GPS
Созданные Ираном ракеты не используют никакие международные системы позиционирования. Об этом со ссылкой на данные агентства Fars пишет РИА Новости.
Эту информацию изданию озвучил осведомленный источник в аэрокосмических силах Корпуса стражей исламской революции Ирана, комментируя сообщения о глушении в Израиле GPS-сигнала для того, чтобы сбить с толку потенциальные вражеские воздушные цели.
По его словам, Иран заранее подумал о том, как можно решить подобную проблему.
«Все ракеты, построенные за последние 12 лет, не используют GPS и вообще ни одно устройство международного позиционирования», - пояснил источник.
Напомним, что 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено. Погибли 13 человек, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников КСИР – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.
В Иране опубликовали список способных поразить территорию Израиля ракет
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в соцсети X на иврите написал, что заставит Израиль раскаяться за удар по посольству в Дамаске. По данным экспертов, в Израиле сейчас мобилизуют ресурсы, чтобы отразить предполагаемый удар возмездия Тегерана.