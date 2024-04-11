Названа особенность иранских ракет

Созданные Ираном ракеты не используют никакие международные системы позиционирования. Об этом со ссылкой на данные агентства Fars пишет РИА Новости.

Эту информацию изданию озвучил осведомленный источник в аэрокосмических силах Корпуса стражей исламской революции Ирана, комментируя сообщения о глушении в Израиле GPS-сигнала для того, чтобы сбить с толку потенциальные вражеские воздушные цели.

По его словам, Иран заранее подумал о том, как можно решить подобную проблему.

«Все ракеты, построенные за последние 12 лет, не используют GPS и вообще ни одно устройство международного позиционирования», - пояснил источник.

Напомним, что 1 апреля ВВС Израиля нанесли удар по генконсульству Ирана в Дамаске. В результате атаки здание было полностью разрушено. Погибли 13 человек, в том числе двое высокопоставленных генералов-советников КСИР – Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

В Иране опубликовали список способных поразить территорию Израиля ракет

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в соцсети X на иврите написал, что заставит Израиль раскаяться за удар по посольству в Дамаске. По данным экспертов, в Израиле сейчас мобилизуют ресурсы, чтобы отразить предполагаемый удар возмездия Тегерана.