Российские артиллеристы начали мстить ВСУ за погибшего офицера

Российские артиллеристы из группировки «Восток» начали мстить противнику за гибель офицера пресс-центра Минобороны Евгения Половодова. Об этом сообщает ГТРК «Луганск» в своем Telegram-канале.

На представленном видео видно, как экипаж самоходной артустановки заряжает снаряд, на котором написано «За Евгения Половодова». Уточняется, что выстрел произведен по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часов Яре на кременском направлении.

Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле в ЛНР

Половодов погиб, сопровождая группу корреспондентов недалеко от населенного пункта Кременная. ВСУ обстреляли репортеров, после чего пытались добить группу с помощью дрона. Два журналиста получили ранения.