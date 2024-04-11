Танки Т-90А уничтожили укрепления и блиндажи ВСУ на купянском направлении

Экипажи танков Т-90А Западной группировки войск уничтожили блиндажи, замаскированные укрепления и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-90А 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в ходе боевой работы уничтожили замаскированные укрепления, блиндажи и живую силу ВСУ на купянском направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

Минобороны России также опубликовало кадры боевой работы танкистов. "На видео экипаж командира танковой роты с позывным Бизон, используя рельеф местности, выезжает на стрельбу с закрытой огневой позиции. <…> Корректировка огня производится с использованием беспилотных летательных аппаратов", - отметили там.

Как рассказал сам Бизон, танкистам поступила задача нанести огневое поражение скоплению живой силы противника. "Скорее всего, была ротация личного состава у противника. Выкатились на огневую позицию, произвели ввод корректур, вышли на корректировщика, начали работать. Первые два выстрела были пристрелочные, после чего весь личный состав противника скрылся в блиндаж. Дальше начали уничтожать именно укрепление противника", - сказал он.

Он также рассказал об уничтожении двух блиндажей ВСУ, которое позволило российской пехоте зайти в лесополосу. "Прошла информация, что противник начал скапливать там свои резервы и поступила задача уничтожить. Начали работать, после чего противник начал использовать артиллерию. <…> Несмотря на натиск их артиллерии, продолжили выполнять огневую задачу. Отработали полный БК, разгромили два блиндажа", - добавил он.