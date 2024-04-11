Артиллеристы ВС РФ уничтожили орудия ВСУ на авдеевском направлении

Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили на авдеевском направлении орудия артиллерийской батареи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дистанции более 23 км. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных гаубиц "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Получив исходные данные, выявленные при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов, военнослужащие выполнили наводку орудий по координатам и беглым огнем поразили район размещения огневых средств националистов на дистанции более 23 км", - сообщили там.

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Огонь корректировался в режиме реального времени - это позволило уничтожить технику противника минимальным количеством выстрелов, подчеркивают в Минобороны. После выполнения боевой задачи артиллеристы замаскировали орудия, быстро уйдя в подземные укрытия.