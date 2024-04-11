Израиль совершил воздушные атаки в районе Рафаха

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по нескольким целям в районе Рафаха на юге сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой израильскую газету Jerusalem Post.

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По информации телеканала Палестины «Аль-Акса» военная авиация Израиля атаковала территорию «погранперехода» и аэропорта имени Ясира Арафата в южной части сектора Газа.

Также есть сообщение о еще одном аваиударе по району Рафаха, подробности неизвестны.

Ранее ЦАХАЛ подтвердила информацию о смерти от авиаудара троих сыновей председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании.