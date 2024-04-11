В США высказались по поводу ударов Ирана по Израилю

Крупные ракетные и беспилотные удары Ирана по инфраструктуре Израиля неизбежны, считают в США, передает Bloomberg. Источники также заявили, что нападение может произойти в ближайшие дни, тогда конфликт шестимесячной давности значительно расширится.

США и их союзники считают, что крупные ракетные или беспилотные удары Ирана или его доверенных лиц по военным и правительственным объектам в Израиле неизбежны, — утверждают авторы материала.

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин допустил, что Иран может нанести по Израилю комбинированный удар ракетами и дронами. По его словам, БПЛА вскроют и перегрузят средства израильской ПВО, а баллистическими ракетами Иран, скорее всего, решит огневые задачи. Суконкин напомнил, что Иран имеет крылатые и баллистические ракеты, но информация об их количестве закрыта.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь на заседании военно-политического кабинета министров заверил, что его страна в состоянии ответить на любое причинение ущерба. Так он прокомментировал угрозы Тегерана отомстить за удар по иранскому консульству в Дамаске. Политик подчеркнул, что Иран много лет работал против Израиля и напрямую, и через своих эмиссаров, поэтому Тель-Авив отвечал Тегерану и в обороне, и в нападении.