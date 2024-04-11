Ким Чен Ын изучил макет Сеула и призвал безупречно подготовиться к войне

Северная Корея должна быть безупречно готова к победоносной войне. С таким заявлением выступил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

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«Он отметил, что сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне и что мы должны более надежно, безупречно подготовиться к войне, в которой обязательно надо победить, а не просто к возможной войне», — указано в сообщении.

В военной академии Ким Чен Ын также ознакомился с результатами исследований планов противника и изучил макет Сеула, столицы Южной Кореи.

Ким Чен Ын рассказал о подготовке армии к боевым действиям

В ходе визита лидер Северной Кореи также подчеркнул, что в случае военного конфликта КНДР «непременно уничтожит» врагов, «без колебания задействовав все средства».