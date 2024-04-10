Израиль подтвердил ликвидацию сыновей главы политбюро ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), а также Служба общей безопасности страны (ШАБАК) официально подтвердили ликвидацию троих сыновей главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление ЦАХАЛ в социальных сетях.

Отмечается, что все трое сыновей Хании были убиты в секторе Газа. В ЦАХАЛ добавили, что они были убиты во время авиаудара. Помимо сыновей Хании в результате также были ликвидированы командир ячейки военного крыла ХАМАС Амир Хания, а также военные оперативники движения Мохаммад и Хазем Хания.

«ЦАХАЛ и ШАБАК ликвидировали трех боевиков военного крыла ХАМАС в центральной части сектора Газа. <...> Армия обороны Израиля подтверждает, что трое боевиков являются сыновьями Исмаила Хании, главы политического бюро ХАМАС», — сообщили в Армии обороны Израиля.

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Ранее о смерти сыновей лидера Исмаила Хании сообщил телеканал Al Jazeera.