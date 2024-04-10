Офицер пресс-центра Минобороны погиб при обстреле в ЛНР

В результате обстрела съемочной группы ГТРК «Луганск» под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР) погиб сопровождающий ее офицер пресс-центра министерства обороны России Евгений Половодов. Об этом сообщили «Вести» в Telegram.

«Оператору Денису Шуму, раненному в ногу, сделали операцию, он остается в госпитале. Корреспондент Артем Юндас получил контузию», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Денис Шум получил осколочное ранение в ногу. Юндас сообщил, что ранение коллеги было оценено как легкое.

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел Вооруженных сил Украины в среду, 10 апреля. В сети появились кадры обстрела.