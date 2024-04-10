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В Польше рассказали о новом опасном оружии России

Вооруженные силы России начали применять наземные дроны для минирования в зоне специальной военной операции. О новом российском оружии рассказало польское издание Interia.

В Польше рассказали о новом опасном оружии России
© РИА Новости

Отмечается, что аппарат, который выглядит как кустарное изделие, может быть чрезвычайно опасным. Беспилотник получил пусковую установку на девять мин. Под воздействием тока пороховой заряд в ячейке установки воспламеняется и происходит пуск противопехотной мины. Это позволяет создать минное поле перед оборонительными позициями.

«Система позволяет последовательно устанавливать мины, достаточно перемещать наземный дрон на 8-10 метров после каждого выстрела, чтобы создать таким образом минное поле произвольных размеров», — пишет издание.

В марте стало известно, что оператор российского FPV-дрона уничтожил роботизированную платформу THeMIS Вооруженных сил Украины. Беспилотник, разработанный эстонской компанией Milrem Robotics, может нести до 1200 килограммов полезной нагрузки.

В том же месяце исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков сообщил, что в России работают над созданием роботизированной платформы-перевертыша «Ежик-М» для дистанционного минирования. Аппарат, для которого не будут критичны перевороты, сможет нести две мины ТМ-62.

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