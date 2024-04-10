WP: Иран близок к созданию минимум трех атомных бомб

Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия, что стало следствием выхода США из ядерной сделки в 2018 году. С таким утверждением выступила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников и конфиденциальные документы. ТАСС

Источники издания утверждают, что в настоящее время у Ирана достаточно запасов обогащенного урана минимум для трех атомных бомб. Они также рассказали, что недавно Тегеран попытался разбавить часть своего высокообогащенного урана, сигнализируя, по мнению официальных лиц США, о том, что иранские власти пытаются избежать конфликта. News.ru

В материале подчеркивается, что крах ядерной сделки резко ограничил возможности МАГАТЭ по надзору за деятельностью Ирана и расследованию информации о секретных разработках. Говорит Москва