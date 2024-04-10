Генсек НАТО назвал законными удары Украины по России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает законным нанесение Украиной ударов по военным целям в России за пределами зоны специальной военной операции (СВО). ТАСС

«Это часть права Украины на самооборону — наносить удары по законным военным целям за пределами территории этой страны, поскольку Россия использует столько различных военных средств для ударов по Украине», — сказал глава альянса. Lenta.ru

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине, Североатлантический альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий. Газета.Ru