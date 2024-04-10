СМИ: Солдаты-участники контрнаступления ВСУ отметили неумелое командование

Военные, участвовавшие в прошлогоднем контрнаступлении ВСУ, отметили неумелое командование операцией. Об этом сообщает Express со ссылкой на источник среди военнослужащих.

В частности, отмечает издание, солдаты заявили, что их должным образом не проинструктировали, плохо подготовили и ими "неумело руководили".

При этом, по словам британского офицера Глена Гранта, российские военнослужащие быстро обучаются, в то время как в ВСУ к ведению боевых действий адаптируются только солдаты на передовой.

Ранее американский миллиардер Дэвид Сакс назвал летнее наступление ВСУ 2023 года крупнейшим поражением в современной истории. При этом президент Украины Владимир Зеленскийз заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления - несмотря на то, что украинская армия испытывает серьезную нехватку современных систем вооружения.