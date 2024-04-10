СМИ: ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых журналистов

СМИ: ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых сотрудников луганского филиала ВГТРК
Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались добить с помощью дрона пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК. Об этом сообщается в телеграм-канале "Вести Луганск" со ссылкой на корреспондента.
Оператор луганского филиала ВГТРК Денис Шум ранен в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию на кременском направлении после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Их состояние оценивается как стабильное. Огонь, по словам пострадавших, ВСУ вели из ствольной артиллерии.
"Артем Юндас получил контузию. По его словам, после обстрела боевики пытались добить раненых дроном", - говорится в сообщении.