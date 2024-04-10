СМИ: ВСУ пытались добить с помощью дрона раненых журналистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались добить с помощью дрона пострадавших в результате обстрела сотрудников съемочной группы луганского филиала ВГТРК. Об этом сообщается в телеграм-канале "Вести Луганск" со ссылкой на корреспондента.

Оператор луганского филиала ВГТРК Денис Шум ранен в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию на кременском направлении после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Их состояние оценивается как стабильное. Огонь, по словам пострадавших, ВСУ вели из ствольной артиллерии.