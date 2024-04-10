Стало известно, куда перевезут раненых в ДНР журналистов

Оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ, по ним выпустили три снаряда. Об этом сообщает Telegram-канал «Вести Луганск», ссылаясь на корреспондента. Газета.Ru

Оператор луганского филиала ВГТРК Денис Шум ранен в ногу, а корреспондент Артем Юндас получил контузию на кременском направлении после обстрела со стороны ВСУ. Они направляются в Луганск, их состояние оценивается как стабильное. ТАСС

Ранее 10 апреля стало известно, что съемочная группа ВГТРК попала под обстрел рядом с Кременной в ЛНР. Lenta.ru