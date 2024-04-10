Стало известно состояние РЛС «Воронеж-М» после прорыва дамбы в Орске

Информация о затоплении и прекращении работы станции системы предупреждения о ракетном нападении РЛС «Воронеж-М» является неправдой, сообщил Telegram-канал «Война с фейками». Какие последние новости об этом известны?

Что известно об РЛС «Воронеж-М»

«Воронеж-М» — это радиолокационная станция высокой заводской готовности, которая предназначена для обнаружения баллистических ракет на траекториях полета в пределах зон обзора РЛС, сопровождения и измерения координат обнаруженных целей и помехоносителей, а также для вычисления параметров движения сопровождаемых целей по данным радиолокационных измерений.

Модульность и технологичность: в чем преимущество семейства РЛС «Воронеж»

РЛС состоит из приемопередающей установки с цифровой антенной решеткой, быстровозводимого здания для личного состава и нескольких контейнеров с радиоэлектронным оборудованием. Конструкция позволяет быстро и с небольшими затратами модернизировать станцию в ходе эксплуатации.

Кто распространил данные о затоплении РЛС «Воронеж-М»

Во вторник, 9 апреля, Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», ссылаясь на анонимный источник, заявил, что из-за наводнения в Орске якобы остановила свою работу станция системы предупреждения о ракетном нападении — РЛС «Воронеж-М».

«По словам собеседника, из-за отключения РЛС „Воронеж-М“ в Орске (станция расположена в 20 км от Старого города, рядом с поселком Кумак) возникли проблемы отслеживать пуски межконтинентальных баллистических ракет на южном направлении. Из-за прорыва дамб угроза окончательного затопления РЛС „Воронеж“ очень высока. Если это произойдет, то восстановить радиолокационную „дыру“ быстро не получится, потребуется как минимум несколько лет», — говорится в публикации.

Что известно о состоянии РЛС «Воронеж-М» на данный момент

Авторы канала «Война с фейками» сообщили, что сейчас система работает в штатном режиме, потому что она не попала в зону затопления.

«Станция системы предупреждения о ракетном нападении „Воронеж-М“ работает в штатном режиме. Достаточно посмотреть на карты подтопления территорий в открытых источниках, чтобы понять, что станция не попадает в зону затопления. Ситуация с паводком находится на оперативном контроле и отслеживается ежечасно. Сама по себе станция состоит из быстрозаменяемых независимых элементов-блоков, что позволяет при необходимости оперативно менять любые поврежденные элементы без отключения всей станции. Дополнительно об отсутствии проблем в работе станции говорит и тот факт, что ее личный состав, не задействованный в боевом дежурстве, активно помогает бороться с последствиями наводнения», — отмечают авторы.

Также Telegram-канал «МИГ России» подчеркнул, что станция находится в нескольких десятках километров от зоны затопления.

«Начали разгонять вброс о том, что якобы под Оренбургом то ли подтоплена, то ли почти затоплена РЛС дальнего обнаружения баллистических и аэродинамических объектов 77Я6 „Воронеж-М“. Люди, что у вас в головах? Посмотрите карту (местонахождение РЛС отмечено где только можно, включая „Гугл“). Где потоп, а где „Воронеж“ ?» — написали авторы.

Минобороны РФ это никак не комментировало.