Вооруженные силы Украины (ВСУ) в организационном плане слишком децентрализованные, чтобы быть эффективными. Об этом пишет американский журнал Atlantic.

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«В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать», — сказано в материале.

Днем 10 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины будет успешнее предыдущего. По его словам, попытка украинской армии наступать летом 2023 года была не совсем успешной.

Также Зеленский сказал, что России удалось «деформировать информационное поле мира», и американские граждане фактически выполняют работу Москвы в СМИ Соединенных Штатов.

В этот же день немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что Вооруженные силы России без труда уничтожат стоящие на украинских аэродромах истребители F-16.