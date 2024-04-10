Более 150 чехов получили разрешение властей воевать за Украину

Более 150 чешских наемников ВСУ получили разрешение на участие в конфликте на Украине у президента Чехии. Об этом сообщает канал чешского телевидения CT24. Российская газета

«Более 150 из них получили разрешение присоединиться к украинцам от президента Петра Павла и его предшественника Милоша Земана, однако в будущем число чешских наемников может увеличиться», — говорится в материале. RT на русском

Как рассказали журналисты, первые чехи прибыли на Украину для участия в боях за ВСУ уже в марте 2022 года. Также отмечается, что в будущем число чешских наемников может только увеличиться, так аппарат президента Чехии планирует упросить получение согласования совместно с правительством. Lenta.ru