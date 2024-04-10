Законопроект о мобилизации на Украине планируют принять за два дня

Законопроект об ужесточении правил мобилизации на Украине, который начинает рассматривать во втором и окончательном чтении Верховная рада, планируется принять за два дня. Об этом рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«План у них — принять его за два дня. Сегодня рассмотреть все правки, завтра выйти на голосование», — заявил он.

По словам депутата, пока не очень понятно, будет ли принят законопроект. Он допустил, что для этого придется пойти на компромиссы. Гончаренко также добавил, что новый вариант законопроекта «ни для гражданских, ни для военных» не несет ничего хорошего.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.