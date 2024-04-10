Новое контрнаступление ВСУ будет более успешным. Об этом сказал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Politico.

Президент Украины признал, что летняя попытка 2023 года была «не столь успешной». Зеленский намекнул, что во время последнего наступления страна подверглась саботажу изнутри.

«Русские знали, куда мы собирались атаковать», — уточнил президент.

Следующее контрнаступление, по его словам, «должно дать нам какие-то результаты».

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Зеленский добавил, что Запад не должен «отступать от своих обязательств по военным усилиям».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины перебрасывают дополнительные силы на Донецкое направление.

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