Названа предварительная причина крушения военного вертолета Ми-24 у берега Крыма

К крушению военного вертолета Ми-24 возле побережья Крыма мог привести отказ авиатехники. Предварительную причину происшествия назвали в Минобороны России, пишет ТАСС.

© Lenta.ru

Как сообщили в ведомстве, на месте аварии работают спасатели. Информация о судьбе членов экипажа не уточняется.

В Абхазии упал вертолет Ми-24

О крушении вертолета Ми-24 у западного побережья Крыма стало известно днем 10 апреля. Как рассказали в Минобороны, катастрофа произошла около шести утра во время планового полета над акваторией Черного моря.

Ранее, 28 марта, в Крыму упал в море военный самолет. Пилот успел катапультироваться. Как рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, летчика спасли в 200 метрах от берега. Гражданские объекты в результате произошедшего не пострадали. В сети также появились кадры, на которых видно, как охваченный огнем борт падает в воду и взрывается.