Военкор раскрыл детали боев к западу от Донецка

ВС России штурмуют Красногоровку в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, из этого населенного пункта шел постоянный обстрел окраин Донецка. Военкор также привел слова немецкого журналиста Юлиан Репке, который заявил: «Если русские зацепились за окраину города, по стопроцентной статистике они его возьмут».

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Ну что, наши рыцари воюют Красногоровку! Засевшие в этом городке ВСУ за десять лет много крови дончанам пролили. Теперь час освобождения пришел. Наши воюют в Красногоровке. Долго и тяжело мы к ней пробивались. Это старая линия фронта, обустроенная, заминированная-перезаминированная. Тут у противника каждый сантиметр пристрелен, — сообщил военкор.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Красное на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, бойцы подразделений Южной группировки войск также улучшили тактическое положение по переднему краю. Российская армия нанесла поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Максимильяновка, Красногоровка, Парасковиевка, Курдюмовка, Клещеевка и Белогоровка.