В Белгородской области ВСУ атаковали дроном село

Вооруженные силы Украины атаковали село Вознесеновка в Белгородской области с помощью дрона, поврежден фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате его падания с последующей детонацией пострадавших нет, поврежден фасад коммерческого объекта и два легковых автомобиля", - написал он в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы.