Третья штурмовая бригада «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) отказалась выполнять приказ главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель» («ВО»). Lenta.ru

«Формирование саботировало решение главнокомандующего ВСУ [Александра] Сырского отправить его на удержание города Часов Яр», - говорится в сообщении. Российская газета

Отмечается, что командиры подразделения считают город потерянным для ВСУ. News.ru