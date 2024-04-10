Захарова отреагировала на сообщения о применении ВСУ химоружия в ДНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о применении химического оружия со стороны ВСУ в районе Клещеевки на артемовском направлении в ДНР.

"Мы видели сообщения СМИ. В настоящее время этой темой занимаются эксперты. Ожидаем результатов расследования", - цитирует Захарову РЕН ТВ.

Данные о применении украинскими войсками химоружия под Артемовском ранее опубликовало РИА Новости. В распоряжении агентства оказалось видео со стеклянной колбой, которую военные называют лампой, предположительно, с белым фосфором (веществом М-15).