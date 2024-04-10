Украина находится в самом слабом состоянии с 2022 года. Нынешнее состояние Украины оценил военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка, сообщает британское издание inews. Lenta.ru

Музыка считает, что в последующие три месяца положение Киева останется прежним. Ura.Ru

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что после того как украинская противовоздушная оборона перестала обеспечивать прикрытие войск, Россия начала полностью контролировать небо в зоне СВО. Газета.Ru