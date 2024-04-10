Швеция обвинила РФ в нарушении работы системы GPS

Глава ВМС Швеции контр-адмирал Ева Скуг Хаслум обвинила Россию во вмешательстве в работу системы GPS в Балтийском море и потребовала от НАТО вмешаться в ситуацию. Об этом сообщает издание Defense One.

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По словам Хаслум, «месяцы перехвата Россией GPS-приемников» нанесли ущерб региональной экономике. При этом никаких доказательств причастности Москвы к сбоям она не привела.

В публикации утверждается, что одним из последствий стало увеличения числа судов, отключающих свою систему автоматической идентификации. В конечном счете это затрудняет определение их происхождения и причин нахождения в Балтийском море.

В Швеции подозревают Россию в создании помех на пути страны в НАТО

Ранее о сбое в работе GPS-навигации авиалайнеров и кораблей на восточном фланге НАТО заявил командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем. По его словам, проблемы наблюдаются на территории от Финляндии до Польши. Опубликовавшее комментарий издание Telegraph утверждало, что российская система радиоэлектронной борьбы якобы вмешивается в работу GPS.

СМИ также сообщали, что Россия якобы заглушила спутниковые сигналы самолета, на котором летел глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс. Находящиеся на борту не могли подключиться к интернету, а экипажу пришлось использовать другие способы определения своего местоположения.