В Литве увидели необходимость увеличить количество призывников

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас, занявший этот пост в марте, назвал своей целью усиление обороноспособности страны с помощью увеличения числа призывников, а также вовлечение большего количества людей в работу в военной сфере. Об этом пишет Bloomberg.

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«Касчюнас сказал, что его целью будет увеличение рядов призывников и вовлечение большего числа людей в планирование и подготовку в сфере обороны», - отмечается в статье.

Также новый глава оборонного ведомства Литвы уверен, что необходимо расширить производство дронов, а обучение управлению беспилотниками должно стать таким же обычным явлением, как и получение водительских прав.

Агентство обратило внимание и на слова Лауринаса Касчюнаса о том, что он намерен стремиться увеличить расходы на оборону до 3,2% ВВП, указав на то, что население Литвы составляет всего 2,8 миллиона человек.

Помимо этого Касчюнас заявил, что государства-члены ЕС должны объединиться для совместных оборонных закупок, заметив при этом, что европейская военная промышленность не должна быть «протекционистской», а скорее «открытой для Америки».

Напомним, что в бюджете Литвы на 2024 год запланированы расходы на оборону в 2,75% ВВП. Дефицит бюджета составляет 3%, из которых 2,5% — помощь Украине. В январе президент Литвы Гитанас Науседа обещал Киеву броневики М577, амуницию, генераторы и системы детонирования. В апреле литовское минобороны заявило, что передало Киеву некоторое количество бронированной техники, точная цифра не уточнялась.