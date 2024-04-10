Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, сформированная из боевиков "Азова" (террористическая организация, запрещена в РФ), отказалась выполнять приказ командования об удержании позиций в Часове Яре. Об этом пишет канал "Военный обозреватель".

"Формирование саботировало решение главнокомандующего ВСУ [Александра] Сырского отправить его на удержание города Часов Яр", - говорится в сообщении.

Аналогичным образом бригада действовала перед потерей контроля ВСУ над Авдеевкой. Теперь командиры подразделения считают потерянным и Часов Яр.

7 апреля сообщалось, что украинское командование планирует перебросить "азовцев" под Часов Яр на фоне попыток сдержать продвижение российской армии.

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Когда шли бои за Авдеевку, штурмовая бригада находилась на коксохимическом заводе, и незадолго до освобождения города силами РФ заявила, что отходит "на подготовленные позиции". Спустя двое суток группа боевиков попала под удар ВС РФ при попытке эвакуации.

Украинские источники тогда рассказывали, что Сырский обещал президенту Украины Владимиру Зеленскому удерживать Авдеевку, пока тот ездит по европейским столицам, однако отказ "авоцев" выполнять приказ привел к срочному отходу из города.

* террористическая организация, запрещена в РФ