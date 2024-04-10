WSJ: американские беспилотники подвели Украину

Газета The Wall Street Journal рассказала, что американские дроны не смогли помочь украинской армии. Беспилотники из США оказались хрупкими, неэффективными и дорогими, поэтому Киев обратился к альтернативам из Китая, подчеркивает газета.

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Компания Skydio из Силиконовой долины отправила на Украину сотни своих лучших дронов, «но дела пошли не очень хорошо». Дроны Skydio отклонялись от курса и терялись, становясь жертвами российской радиоэлектронной борьбы, отмечает WSJ. Иногда этим дронам не удавалось взлететь, выполнить задание или вернуться домой. Часто они не могли летать на заявленные расстояния или нести значительную полезную нагрузку.

Гендиректор Skydio Адам Брай заявил, что общая репутация американских дронов на Украине такова, что они работают хуже других систем, поставленных Киеву американцами.

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При этом около 300 компаний США, занимающихся технологиями дронов, за последние два года смогли привлечь 2,5 миллиарда долларов в виде долгосрочных инвестиций.

Газета называет все это плохой новостью и для Пентагона, которому необходимы надежные поставки тысяч небольших беспилотников.

Из-за неэффективности американских дронов в Киеве стремятся закупать китайские или производить собственные беспилотники, опираясь на китайские компоненты. По данным WSJ, ВСУ необходимо около десяти тысяч дронов в месяц, поэтому они не могут позволить себе закупать дорогие беспилотники американского производства. Китайские компании заявляют, что пытаются ограничить использование своих дронов в конфликтах за рубежом, но не могут контролировать это после продажи.