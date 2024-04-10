Под Артемовском уничтожили эксклюзивного робота MUTT от производителя Abrams

Российские военные уничтожили на артемовском направлении эксклюзивную роботизированную машину-носильщика MUTT на вооружении ВСУ, которая была выпущена производителем танков Abrams и бронемашин Stryker. Об этом сообщает Mash.

© Теоеграм-канал Mash

Образец робота на поле боя заметили бойцы забайкальских "Черных волков" (11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада).

Судя по опубликованным каналом кадрам, машину, которую ВСУ поставили в зону СВО для испытаний, выследили операторы беспилотников. В результате удара дроном-камикадзе MUTT была уничтожена.

Колесные транспортные наземные машины-роботы MUTT являются детищем американской компании General Dynamics Land Systems, которая занимается производством танков Abrams, также поступивших на вооружение ВСУ и систематически уничтожаемых российскими силами в зоне СВО.

MUTT занимается подвозом боекомплекта на поле боя и вывозом раненых. Грузоподъемность машины достигает полутонны. Аппарат способен работать без подзарядки в течение трех суток и преодолевать расстояние до ста километров. Кроме того, MUTT может работать в полностью автоматическом режиме и во время остановки выступать в роли пауэрбанка мощностью до трех киловатт.