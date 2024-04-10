СМИ: Турция может разместить С-400 на границе с Ираком

Турция может разместить купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 вдоль границы с соседним Ираком. Об этом пишет газета Türkiye.

По данным издания, процесс размещения С-400 в приграничных районах может быть ускорен после завершения мусульманского праздника Ураза-байрам.

«Перед визитом президента Эрдогана в Ирак переброска турецких вооруженных сил и подразделений материально-технического обеспечения начала набирать обороты», - говорится в статье.

Газета отмечает, что переброска ведется в рамках подготовки Турцией операции «по очищению территории Ирака от террористической организации Рабочей партии Курдистана».

При этом операция может быть проведена после визита в Ирак президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который должен состояться на 22 апреля.

В 2019 году Турция приобрела у России комплекты С-400. США потребовали отказаться от российского оружия в пользу Patriot. После отказа Анкары Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввел санкции против глав оборонпрома.