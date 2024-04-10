СМИ: Турция может разместить С-400 на границе с Ираком
Турция может разместить купленные у России зенитно-ракетные комплексы С-400 вдоль границы с соседним Ираком. Об этом пишет газета Türkiye.
По данным издания, процесс размещения С-400 в приграничных районах может быть ускорен после завершения мусульманского праздника Ураза-байрам.
«Перед визитом президента Эрдогана в Ирак переброска турецких вооруженных сил и подразделений материально-технического обеспечения начала набирать обороты», - говорится в статье.
Газета отмечает, что переброска ведется в рамках подготовки Турцией операции «по очищению территории Ирака от террористической организации Рабочей партии Курдистана».
При этом операция может быть проведена после визита в Ирак президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который должен состояться на 22 апреля.
В 2019 году Турция приобрела у России комплекты С-400. США потребовали отказаться от российского оружия в пользу Patriot. После отказа Анкары Вашингтон исключил Турцию из программы поставок истребителей F-35 и ввел санкции против глав оборонпрома.