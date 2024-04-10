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Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в среду, 10 апреля, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Воздушная тревога объявлена в Севастополе
© Вечерняя Москва

Он опубликовал в своем Telegram-канале ролик с правилами поведения во время воздушной тревоги. Он также рекомендовал местным жителям отправиться в безопасное место соблюдать все меры предосторожности.

24 марта Михаил Развожаев рассказал, что в результате ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины на Севастополь были зафиксированы три прямых попадания по жилым домам. В здании, расположенном на улице Ялтинской, погиб мужчина. В доме на улице Гранатной осколок попал в квартиру, а в районе Симферопольского шоссе осколок выбил окно.

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Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 8 февраля уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над Крымским полуостровом. 31 января российские военные отразили массированную атаку на Севастополь. Было сбито свыше шести ракет противника, никто не пострадал..

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