Иванов отметил, что после обращения в военную прокуратуру выяснилось, что военнослужащий был признан СОЧом (самовольно оставившим часть), что стало причиной задержки выплат. Однако это решение было ошибочным. Затруднения также возникли из-за утраты военнослужащим паспорта в зоне боевых действий. Власти требовали личного присутствия владельца для его замены.

Депутат сообщил, что благодаря вмешательству надзорных органов ситуация была скорректирована, и выплаты были осуществлены в полном объеме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал жалобы участников спецоперации на задержки выплат, отметив, что отдельные задержки неизбежны из-за объема боевых действий, но при этом Минобороны проделало значительную работу.

В марте генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о поступлении множества жалоб на нарушения в отношении участников спецоперации, включая задержки выплат после ранений и присвоение государственных наград.

Ранее украинские боевики в районе Клещеевки применили химическое оружие, а также дипломаты США в Мексике опровергли данные о вербовке бандитов на Украину.