В Пентагоне захотели наладить отношения с Россией в сфере космоса

Космическое командование Пентагона хотело бы иметь деконфликтные каналы связи с Москвой, сообщил РИА Новости начальник командования Стивен Уайтинг.

По его словам, США, России и Китаю надо укреплять доверие, чтобы избежать конфликтов в космосе.

«Исполнять обязательства из договоров об использовании космоса, касающихся наших стран, поскольку мы все подписали эти документы. Я думаю, если мы будем делать подобные вещи, мы сможем продвигать доверие и это поможет нам избежать космических баталий», — подчеркнул он.

Уайтинг отметил, что важно быть ответственными на орбите. Каждый, как он полагает, должен действовать сообразно международным обязательствам, при этом помня о безопасности и профессионализме.

Ранее стало известно, что США и Япония подготовили проект резолюции СБ ООН, в рамках которого запрещается размещать ядерное оружие в космосе. В Вашингтоне уверены, что размещение ядерного оружия в безвоздушном пространстве на орбите Земли несет в себе опасность, а также абсолютно недопустимо.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова к равноправному диалогу со всеми странами, в результате которого удастся сохранить космос свободным от оружия. Дипломат резюмировала, что это ответственный разговор, которого, однако, желают не все страны — в частности, США являются ярыми противниками российских инициатив по предотвращению гонки вооружения в космическом пространстве.