Пять БПЛА ВСУ уничтожили ВС РФ над Белгородской и Ростовской областями

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 апреля уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Один дрон самолетного типа сбит на Белгородской областью, четыре - над Ростовской областью. Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, вражеские беспилотники были сбиты в городе Новошахтинске.

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По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Семенов рассказал газете "Красная звезда", что более 50 ЗРК "Панцирь" прикрывают российские объекты от атак украинских беспилотников, а также других средств борьбы с малоразмерными воздушными целями, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы, различные средства радиоэлектронной борьбы.