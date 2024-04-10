Силы ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской областью

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской областью. Об этом в среду, 10 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

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— В течение прошедшей ночи 10 апреля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

В четырех областях Украины объявляли воздушную тревогу

В свою очередь накануне бойцы ВС России при помощи авиационных бомб ФАБ произвели атаку на авиаремонтный завод в Харькове. Как уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, на территории предприятия располагалось производство беспилотных летательных аппаратов.

Вооруженные силы РФ 7 апреля уничтожили иностранную систему противовоздушной обороны зенитного типа около харьковского аэропорта.