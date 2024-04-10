В Израиле назвали сроки возможного удара со стороны Ирана

Израильские чиновники предполагают, что Иран может нанести удар после 12 апреля.

Как сообщает The Times of Israel, в Израиле полагают, что Тегеран не предпримет никаких шагов до конца Ураза-байрама.

«Армия также считает, что атака будет нацелена на военные или стратегические объекты, а не на гражданские», — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны Израиля завершило подготовку к ответу на любой возможный сценарий, который может развиться в отношении Ирана.

Соединённые Штаты довели до Ирана предупреждение, чтобы он не атаковал американские силы на Ближнем Востоке после удара Израиля в Дамаске.