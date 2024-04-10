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Кимаковский: ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для мирных жителей

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные закрыли выезд из Часова Яра для мирных жителей.

ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для мирных жителей
© РИА Новости
«Эвакуация оттуда более невозможна», — цитирует его ТАСС.

По словам Кимаковского, подразделения ВСУ оборудовали в городе многочисленные оборонительные сооружения на территориях жилых массивов и в частных секторах.

Ранее главком украинских войск Александр Сырский назвал особенно сложной обстановку для ВСУ восточнее Часова Яра.

Военные новости
Игорь Кимаковский
Украина