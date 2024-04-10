ВСУ закрыли выезд из Часова Яра для мирных жителей

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные закрыли выезд из Часова Яра для мирных жителей.

«Эвакуация оттуда более невозможна», — цитирует его ТАСС.

По словам Кимаковского, подразделения ВСУ оборудовали в городе многочисленные оборонительные сооружения на территориях жилых массивов и в частных секторах.

Ранее главком украинских войск Александр Сырский назвал особенно сложной обстановку для ВСУ восточнее Часова Яра.