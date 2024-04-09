Зеленский: Украина подготовила план нового контрнаступления

Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть новый план контрнаступления, но Киеву нужны для него западные современные системы вооружения. Об этом он сообщил в интервью немецкому Bild.

Зеленский заверил, что «обязательно победит», поскольку у Украины «нет альтернативы». Однако сроки этого он называть не стал, отметив, что для победы ВСУ нужно оружие, в том числе из США.

«Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в числе людей. Дело в качестве оружия», — уверен Зеленский.

Зеленский раскрыл главную тему совещаний с генералами ВСУ

Напомним, что прошлое контрнаступление Украины началось в июне 2023 года. Однако через три месяца президент России Владимир Путин заявил, что оно провалилось и Киев понес большие потери в вооружениях.