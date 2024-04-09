НАТО создаст штаб в Финляндии в 140 км от границы с Россией

Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что НАТО планирует создать свой штаб сухопутных войск в районе финского города Миккели. Эта территория находится всего в 140 км от границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету IltaLehti.

По его словам, в мирное время штаб будет использоваться для учебных мероприятий НАТО. При этом сам штаб будет подчиняться руководству из Норфолка, расположенном на восточном побережье США.

«В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать», — заявил Грам.

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Ранее в СМИ появилась информация, что еще семь стран близки к вступлению в НАТО.