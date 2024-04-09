В Греции опровергли намерение отправить F-16 Украине

Греция не намерена отправлять истребители F-16 Украине. Об этом пишет газета "Эфимерида тон синдактон" со ссылкой на источники в Минобороны республики.

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Ранее американский журнал Newsweek сообщил о "плане Афин отправить на Украину до 32 истребителей F-16", назвав их переброску в Киев "почти неизбежной". По словам источников греческой газеты, "о передаче греческих F-16 Украине не может быть и речи".

"Вопрос о передаче Украине греческих F-16 не стоит. Речь идет просто о неудержимом написании сценариев", - заявили они.

Греческие СМИ ранее никогда не утверждали, что республика собирается просто так передать Украине F-16. Газета Realnews, например, писала, что F-16 можно было бы включить в пакет помощи на сумму 50 млрд евро, который ЕС решил выделить Украине на последнем саммите, если Евросоюз выплатит ВВС Греции соответствующую компенсацию.

В Греции сообщили, что страна может передать Украине более 30 истребителей F-16

Это же издание сообщило, что Минобороны Греции намерено продать 108 старых истребителей, которые будут заменены на новые. Среди них 32 самолета F-16 Block 30. Согласно оценкам, Греция могла бы получить почти $2,3 млрд от продажи всех этих истребителей. Издание считает, что потенциальными покупателями греческих самолетов могут быть страны Латинской Америки, США (для модернизации и последующей перепродажи), Индия и Украина.