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Пентагон утверждает, что разработка РФ гиперзвукового оружия угрожает безопасности США

Модернизация Россией своих стратегических вооружений, в особенности разработка гиперзвуковых ракет, якобы ставит безопасность Соединенных Штатов под угрозу. Такое мнение приводится в совместном письменном заявлении министра ВВС США Фрэнка Кендалла, командующего Космическими силами Соединенных Штатов генерала Ченса Салтцмена и начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Олвина.

В Пентагоне назвали гиперзвуковое оружие РФ угрозой безопасности США
© globallookpress.com
"Россия продолжает уделять большое внимание модернизации стратегических вооружений, которые дадут ей возможность поставить под угрозу [безопасность] Соединенных Штатов, особенно с помощью гиперзвукового оружия и других видов оружия нового поколения. Россия разрабатывает и развертывает целый ряд средств противодействия в космосе, включая наземное, воздушное и орбитальное противоспутниковое оружие, лазерное оружие, системы радиоэлектронной борьбы и средства борьбы в киберпространстве, которые могут угрожать ВС и космическим средствам двойного назначения [США]", - утверждали они в своем вступительном слове на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По мнению Кендалла, Салтцмена и Олвина, бюджетный запрос вашингтонской администрации на нужды ВВС США на следующий финансовый год (начинается в октябре) в размере $188,1 млрд учитывает модернизацию связанных с ядерным оружием программ сдерживания. Они утверждают, что объем бюджетного запроса связан с якобы "острой угрозой со стороны России".

В феврале правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, бездоказательно обвинило Россию в том, что она якобы рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистами назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе".

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил в конце февраля, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. Как уточнил замминистра, существующих систем доставки такого оружия вполне достаточно.

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