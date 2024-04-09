Пентагон прокомментировал удары ВСУ по российским НПЗ

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) способны негативным образом повлиять на весь мировой топливно-энергетический комплекс, заявил министр обороны США Ллойд Остин. RT на русском

«Безусловно, эти атаки могут привести к эффекту домино в глобальной ситуации в сфере энергетики. И, откровенно говоря, думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», - сказал Остин. ТАСС

Ранее в Bloomberg отмечали, что украинские удары по российским НПЗ влияют на США и мировые энергетические рынки. «Усиление атак на российские нефтеперерабатывающие заводы можно рассматривать как защиту Киева не только от устойчивости его врага, но и от двойственности крупнейшего донора — США», — говорилось в материале. Ura.Ru